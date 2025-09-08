福岡県警八幡東署は8日、北九州市八幡東区の男性宅固定電話に同日午後0時45分ごろ、厚生労働省を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「石川県の病院であなたの保険証が使われ、薬が不正に処方されていますが、なりすましですので被害届を出しに石川県の警察署まで行ってください」などと言われる内容だった。