9月5日、静岡県の牧之原市から吉田町にかけて発生した竜巻について、気象庁は強さを示す改良藤田スケールで「JEF3」にあたると発表しました。 国内の統計史上、最大級の強さとなります。 9月5日に台風15号の接近に伴い牧之原市から吉田町にかけて発生した竜巻について、気象庁は8日、現地調査などの結果、強さを6段階で示す改良藤田スケールで上から3番目にあたる「JEF3」に該当すると発表しました。 風速について