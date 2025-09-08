気象庁は、9月14日頃から全国で気温がかなり高くなる早期天候情報を発表しました。北陸地方では、14日頃から平均気温の平年比＋2.8℃以上になる予想となっていて、熱中症や農作物の管理への注意が必要です。 ■北海道地方 ９月１４日頃からかなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．２℃以上北海道地方では、最近１週間程度、気温の高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやす