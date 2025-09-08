日本維新の会の斉木衆議院議員ら3人が、新執行部との方向性の違いなどから8日、離党届を提出しました。日本維新の会の斉木武志衆議院議員、守島正衆議院議員、阿部弘樹衆議院議員は8日午後、そろって離党届を提出しました。離党届を提出した理由について、斉木氏は「安易に与党入りするのではなく、既成政党への批判の受け皿になるべきだと思った」と述べました。また、守島氏は、藤田共同代表が率いる国会議員団では「改革姿勢も