俳優の吉沢亮さん（31）主演の映画『国宝』が、公開から94日間で興行収入133億円を突破したことを8日、配給元の東宝が発表しました。さらに、2026年に北米でも公開がされることが決定しました。映画『国宝』は、作家・吉田修一さんの同名小説が原作。任侠の一門に生まれながらも歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげ、芝居だけに生きてきた主人公の喜久雄が、その命をかけてなお、見果てぬ夢を追い求めていく壮大な物語。