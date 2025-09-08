６日のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」では、「爆笑！トレード物語」前編が放送された。巨人フロントで編成などにも携わった岡崎郁氏が出演。「山川穂高のトレード交渉が破談」とド級ネタが紹介されると、「ええーっ！？」と声が上がり、浜田雅功が「え、えっ、岡崎さん、と、と、獲りに行こうと？」と驚いた。岡崎氏は２軍監督時代に、まだ２軍選手だった当時西武の山川穂高選手を見て「すごいバッターだな」と思ってい