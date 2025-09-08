主要な経済指標の発表予定はありません。 9日 0:00米NY連銀インフレ期待（8月） 1:30ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席 バイル仏首相の内閣信任投票実施 ブラジル大統領、BRICS首脳電話会議開催 FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日） ※予定は変更されることがあります。