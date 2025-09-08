【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miwaの代表曲「ヒカリへ」と、ドラマ『リッチマン、プアウーマン』のスペシャルコラボMVが公開された。 ■ドラマ『リッチマン、プアウーマン』名シーンをまとめたMV 2025年3月3日にデビュー15周年を迎えたmiwa。15周年を記念したベストアルバム『miwa』のリリースや、新宿歌舞伎町での大型路上ライブ開催など周年イヤーが盛り上がっている。 今回