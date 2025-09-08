5回1失点で3年ぶりの勝利を挙げたロッテ・河村＝ZOZOマリンロッテの河村が5回1失点で3年ぶりの勝利を挙げた。立ち上がりは不安定だったが、二回以降は持ち直した。打線は0―1の一回に上田の2点適時打などで逆転。七回も1点を追加した。オリックスは連勝が3でストップした。