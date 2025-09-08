大屋根リングに接触したとみられる、窓ガラスが割れたバス＝8日午後8時43分、大阪市此花区の夢洲8日午後8時10分ごろ、大阪市の人工島・夢洲にある大阪・関西万博会場で、「大屋根リングでバスの事故が発生した」と通報があった。大阪府警によると、リングにバスが接触したが、けが人はいないという。単独事故とみられ、府警などが詳しい原因を調べる。府警によると、現場は会場南西部のオランダパビリオン付近。バスは万博の関