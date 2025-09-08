８月の記録的な大雨で被害を受けた石川県の金沢競馬場で７日、レースが再開した。この日は金沢市主催の計１２レースが行われ、約１か月ぶりに場内は熱気に包まれた。同競馬場は、８月７日の大雨で全域が浸水した。厩務（きゅうむ）員らの宿舎が床上浸水したほか、コースの複数箇所が陥没。競走馬約６００頭が長時間水につかり、一部は県内外の牧場などに移送された。コースの修復作業が同１６日に完了し、レース再開に向けて競