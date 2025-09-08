シルクハットを手にモーニング姿で歩かれる秋篠宮家の長男・悠仁さま。6日に成年式を終えたことを報告するため、8日、三重県の伊勢神宮を訪問され、外宮に玉串を捧げ、深く礼拝された。40年ぶり「成年式」40年ぶりに開かれた悠仁さまの成年式。皇居・宮殿「春秋の間」で行われた「加冠の儀」では、未成年用の装束である浅黄色の「闕腋袍（けってきのほう）」を着用。そして、257万円で新調され、天皇陛下から贈られた青年用の「冠