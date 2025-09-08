編み物ママの帰りを待つペンギンがてるてる坊主に込めた想い／ちゃんぺんとママぺんの平凡だけど幸せな日々2（1）SNSで話題沸騰中の「ちゃんぺんママぺん」シリーズの第2弾！平日は子どもたちのために仕事を掛け持ちして頑張るママぺん。そんな忙しいママぺんを気遣い、息子のちゃんぺんは手料理を振る舞ったり、お手伝いをがんばったりと、親子で支え合って暮らしています。その優しさに「涙が止まらない」とSNSで大反響！どんな