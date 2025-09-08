（基隆中央社）海洋委員会海巡署（海上保安庁）の1000トン級巡視船「花蓮艦」の引き渡し式が8日、台湾国際造船基隆工場（北部・基隆市）で行われた。式典に出席した蕭美琴（しょうびきん）副総統は、海上の防衛線構築は「防衛を単なる約束ではなく、実際の行動にするものだ」とし、今後の巡視船建造計画が時間、質、予算ともに予定通りに進展するよう関係者を激励した。花蓮艦は台湾が自主建造する1000トン級巡視船の4番艦。台湾国