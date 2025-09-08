2025年9月5日、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来を北米のゲーム・エンタメ情報サイトのIGNが10点満点中わずか6点と評価したことが中国のネットユーザーの間で波紋を呼んでいる。（本記事はネタバレを含みます）IGNは、「同作の感情的な盛り上がりが、回想シーンの多用によって大きく損なわれている。もともとアニメシリーズでも見られる傾向だったが、長編映画という形になると、その欠点がより際立つ。上映時間は155