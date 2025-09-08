ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が5日配信のABEMA「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。画面越しに“噂”の彼氏と共演する場面があった。同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。この日は「勝ち癖負け癖はあるのか？100敗してからパチ実践」を放送。100敗する検証芸人として登場したのが今井らいぱちだった。検証が続く中で、ブレイキングダウンで活躍する細川一颯（25＝フリー）が登場。細