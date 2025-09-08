元参院議員・ガーシー（本名・東谷義和）氏（53）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。石破茂首相が7日に首相官邸で会見し、辞任を表明した件について言及した。ガーシー氏は「石破さんお疲れ様でした！オレが議員をクビになったとき、唯一異を唱えてくれた石破さんのことが大好きです！」とポスト。また「さぁ、アンチどもいっぱいコメントしてこい笑笑」ともつづっていた。ガーシー氏は暴露系ユーチューバーとし