立憲民主党の笠浩史国会対策委員長は８日、自民党の坂本哲志国対委員長と国会内で会談し、臨時国会を今月中に召集するよう要求した。自民総裁選が全国一斉の党員投票を伴う「フルスペック」方式となった場合、召集が１０月以降になる見通しのため、自民をけん制する狙いがある。笠氏は会談後、記者団に「自民の党内抗争で、国会が開かれないのは許されない」と強調した。会談では、参院選が終わって５０日が経過したことに触れ