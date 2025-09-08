参政党の記者会見に出席した豊田真由子氏＝8日午後、国会参政党は8日、政調会長補佐に元自民党衆院議員の豊田真由子氏を起用する人事を発表した。ボードメンバーと呼ばれる常任役員会の一員にもなる。厚生労働省出身の豊田氏は秘書への暴行や暴言が報じられて自民を離党後、2017年衆院選で落選していた。神谷宗幣代表は記者会見で「豊田氏は自分の起こした問題を深く反省していると聞いた。わが党は能力と思いのある人と党運営