“99のセクハラ”を認定され辞職した岐阜県岐南町の小島前町長が、町議会議員選挙に当選しました。◇「当選証書、小島英雄さま、おめでとうございます」岐阜県岐南町の小島英雄前町長（75）。町議会議員選挙で、2位当選。“1年半ぶり”に町の職に“返り咲き”ました。──セクハラ問題を受けても2位？岐阜・岐南町小島英雄前町長（75）「その思いは住民は僕を信用してくれた。その話はこれ以上しないでください」岐阜・