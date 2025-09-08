WTTコンテンダー・アルマトイ卓球のWTTコンテンダー・アルマトイは7日、カザフスタンのアルマトイで各種目の決勝が行われた。女子ダブルスでは橋本帆乃香（デンソー）、佐藤瞳（日本ペイント）組が優勝。決勝では中国の石洵瑶、銭天一組を寄せ付けず3-0（11-5、11-4、11-6）でストレート勝ちした。卓球王国にも恐れられる日本のカットマンペア。またも中国では落胆の声が上がった。中国メディア「SOHU」は「中国女子ダブルスペ