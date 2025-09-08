歌手のmiwaがきょう8日、自身の公式YouTubeにて、自身のヒット曲「ヒカリヘ」とドラマ『リッチマン、プアウーマン』（フジテレビ系）のコラボMusic Video（MV）を公開した。【写真】名シーンすぎ！満面の笑みで小栗旬へグッとポーズする石原さとみ同楽曲は、2012年に放送されたフジテレビ系月9ドラマ『リッチマン、プアウーマン』の主題歌としてリリースされた。1億再生超えReady Crew（レディクル）の新CMに起用されるなど、