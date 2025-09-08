◇都市対抗野球決勝王子2―1三菱自動車岡崎（2025年9月8日東京D）王子（春日井市）が2―1で三菱自動車岡崎（岡崎市）で下して、21年ぶり2度目の優勝を飾った。2年ぶりの東海勢同士の決勝戦。王子は準決勝まで4試合26得点を奪った攻撃力で勝ち上がってきたが、決勝では1点を追う8回に3安打で2点を奪い逆転した。先発マウンドに上がった樋口が3回まで5三振を奪う快投。しかし、両軍無得点のまま迎えた4回に乱れた。2つの四