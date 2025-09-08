男性が刺されたホテル＝8日午後6時21分、那覇市8日午後4時50分ごろ、那覇市牧志1丁目の国際通り沿いにあるホテルで「客室で男性が刺された」と従業員から119番があった。大分県別府市石垣西10丁目の自営業首藤謙隆さん（46）が、搬送先の病院で間もなく死亡が確認された。沖縄県警は殺人未遂の疑いで、息子の住所不詳、無職凜真容疑者（20）を現行犯逮捕した。県警によると、首藤さんは顔や首などを刺されており、現場近くで刃