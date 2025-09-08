9月7日、石破首相が辞任を表明し、次の総裁選に出馬しない考えを示しました。党の立て直しを訴える現職の与党議員。一方、「政治空白」を厳しく批判する野党議員。関係者の受け止めを取材しました。〈石破首相〉「この度私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました」7日、会見を開いた石破首相。「日米の関税交渉に区切りがついた」として、辞任を表明。総裁選の前倒し要求など「石破おろし」の動きに自ら終止符を打ちまし