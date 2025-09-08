そろそろ夕飯を作る時間なのに、なかなか帰ろうとしないお客さんに困惑したことはありませんか。アプリ「ママリ」には遊びにきたママ友に長居をされてイライラしたという投稿がありました。そのママ友は18時近くまで投稿者さんの家に居座ることもあり、夕飯作りや子どものことをする時間がなくなり困っているのだそう。 遊びに来ると長居するママ友 ママ友が長居してイライラ。子供のお風呂や夕飯に支障。私の早さは早すぎ