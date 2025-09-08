静岡県は、9月4日に発生した大雨により、静岡空港に駐車している約300台の車両が浸水の被害を受けたことを明らかにした。ターミナルに近い有料駐車場である第5駐車場のうち約7割程度の面積で、数センチから1メートル程度冠水した。浸水したのは300台で、故障台数はわかっていないという。静岡県の鈴木康友知事は、9月8日の定例記者会見で、国の基準に従って設計していることを明らかにした上で、「すべてを想定して対応を講じるの