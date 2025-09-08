石川県内ではあまり見かけることがなくなった「屋台のラーメン」。「石川で屋台ラーメンを復活させたい」と子どもの時に抱いた夢を実現させたオーナーと、大学生の店長を取材しました。午後7時半すぎ。街に夜の暗がりが広がるころ、開店準備が始まりました。屋台のすぐそばに設けられた調理場から、鍋などを運び入れます。小松駅前の商店街の一角にある屋台ラーメン「啜（すすり）」。メニューは2種類です。チャーシューとネギをの