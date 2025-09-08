◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本―南アフリカ（８日・沖縄セルラー那覇）開幕４連勝をかけた南アフリカ戦で、今岡拓夢一塁手（神村学園）が今大会チーム初となる本塁打を放った。３―０で迎えた３回、１死一塁から高めの変化球を振り抜いて左翼へ２ラン。リードを５点に広げ、南アフリカを突き放した。試合は４回が終了して６―０。４回、無死二塁の