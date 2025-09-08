アスレティック・ビルバオは8日、ドーピング検査において陽性反応が確認されたCBイェライ・アルバレスに対して、欧州サッカー連盟（UEFA）が10カ月間の出場停止処分を科したことを発表した。イェライは、2024−25シーズンのヨーロッパリーグ準決勝1stレグのマンチェスター・ユナイテッド戦で実施された、UEFAのドーピング検査において、世界アンチ・ドーピング機構（WADA）が認定する、S5カテゴリー（利尿剤およびマスキング剤