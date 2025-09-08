◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 4-2 オリックス(8日、ZOZOマリン)前回カードとなった本拠地・日本ハム戦に3連勝と勢いに乗るオリックス。勢いそのままに敵地に乗り込むも、序盤の失点を取り返すことができず、最下位ロッテに敗れました。オリックス打線は初回から猛攻。対するロッテの先発・河村説人投手の前に、先頭・廣岡大志選手からの連打でいきなりチャンスをつくると、4番・頓宮裕真選手のタイムリーで幸先よく先制します。し