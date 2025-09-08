お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、アインシュタイン稲田直樹（40）らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課が5日までに、不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳の男（32）を逮捕したことについて言及した。逮捕された男は、稲田やスポーツ選手ら約70人分のアカウントにログインした形跡が確認されとされる