TBSは10月期の日曜劇場枠（毎週日曜21時）で、妻夫木聡主演の新ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』を放送する。原作は早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、20年にわたって夢を追い続けた大人たちの姿を描く。主演の妻夫木が演じるのは、大手税理士法人に勤める税理士・栗須栄治。佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠ら豪華キャストも脇を