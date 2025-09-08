9月8日に行われた金沢競馬・第6競走で、単勝式の払戻金レコードが更新される大波乱となった。レコードの立役者は吉田晃浩騎乗の9番人気、ルビーライト。デビューから11戦、これまで1度も勝利がなかった同馬が、JRAからの転入馬などを相手に差し切る驚きの結果を演出した。大雨被害の金沢競馬…9月7日から再開へ9番人気ルビーライトが差し切りVこの勝利を収めたルビーライトの単勝は 5万2400円。これまでのレコードである 4万50