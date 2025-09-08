Cygamesが展開するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』にて、9月9日12時より新育成ウマ娘が登場する。今回実装されたのは、★3エスポワールシチー。ウマ娘新CM公開…オルフェーヴル・ドリームジャーニー・ステイゴールドが個性全開往年のダート王者エスポワールシチーは、2024年2月22日に配信された「ぱかライブTV Vol.38 3周年記念 ハッピーウィンターフェス！」で新ウマ娘として発表されて以来、約1年半を経てついに育成ウ