高校サッカーです。第104回全国高校サッカー選手権の長野県大会は6日、県内各地で2回戦が行われました。松本市の会場で行われたピンクの辰野・高遠・岡谷南の連合チームと青の小諸商業・小諸の連合チームとの一戦。2回戦で唯一連合チーム同士の対戦となった試合は前半8分、辰野・高遠・岡谷南が宮坂のゴールで先制すると23分にも宮坂が追加点を奪いリードを広げます。追いかける小諸商