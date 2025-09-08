1985年に誕生して以来、おやつやおつまみとして愛され続ける「チーズアーモンド」が、2025年9月でついに40周年を迎えました。節目を記念して登場したのは、大人の味覚に寄り添う新作「ガーリックチーズアーモンド」。香ばしいアーモンドとガーリックの豊かな香りがチーズと重なり、お酒が進む味わいに。長年のファンはもちろん、新しい楽しみ方を探している方にもおすすめです。