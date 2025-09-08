兵庫県の斎藤元彦知事の内部告発問題を調査した県議会百条委員会元委員の丸尾牧県議が、Ｘ（旧ツイッター）の投稿で名誉を傷付けられたとして、Ｘの運営会社に投稿削除を求めた訴訟で、東京地裁（河原崇人裁判官）は８日、一部の投稿について削除を命じる判決を言い渡した。判決によると、丸尾氏は昨年、前県西播磨県民局長（死亡）による内部告発を受け、県職員にアンケートを行い、知事のパワハラなどを指摘する回答があった