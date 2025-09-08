元ＮＨＫでフリーアナウンサーの神田愛花が７日、インスタグラムを更新。夏休みのお笑いを報告した。毎年、夏休みはドライブ好きな夫でバナナマン・日村と海外旅行をしている神田。今年は、シカゴを出発し、アメリカを横断するルート６６の旅を敢行していた。７日には「アメリカをよぉぉぉし！！夏休み、終わり！！！！明日からお仕事頑張るぞーー」と大好きなピンクのワンピースに、ヒョウ柄のサンダル、シャネルのハー