9月7日深夜から8日未明にかけて、見事な皆既月食が夜空を彩った。今回の皆既月食は中国全土でその全プロセスを観測することができた。今回の皆既月食の最も魅力的だった点は、地球の大気で屈折した太陽の赤い光があたり、「赤銅色」と呼ばれる独特の赤黒い色に輝いて見えた点だ。そのため、「赤い月」と呼ばれた。今回の皆既月食では、「赤い月」の状態が約83分間続き、8日午前1時30分から2時53分までが見頃のピークとなった。（提