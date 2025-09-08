GTVニュース ８日午後、みなかみ町の湯檜曽川で友人と川に飛び込んで遊んでいた２０代の男性が溺れて死亡しました。 死亡したのは２０代の男性です。警察によりますと、８日午後３時半ごろみなかみ町を流れる湯檜曽川の赤沢橋付近で男性の友人から「溺れている」と１１０番通報がありました。 男性は、友人１４人と遊びに来ていて高さ約６メートルの砂防ダムから水深２メートル以上の滝壺に飛び込んだと