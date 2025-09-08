SFの世界がすぐそこに!? 感情を読み取り会話するAIロボット「ミロカイ」が、ついに日本上陸！まるでアニメから飛び出してきたみたい……！フランス生まれのヒューマノイドAIロボット「ミロカイ」が、兼松株式会社によって日本にやって来ることが決まりました！このミロカイ、ただのロボットじゃないんです。頭のカメラで私たちの表情や気持ちを読み取って、ディスプレイに映る個性豊かで愛らしい表情で応えてくれます。