2026年北中米ワールドカップを見据え、その試金石と位置づけられている９月のアメリカ遠征。６日のメキシコ戦は日本が守備強度や球際の迫力で上回り、終盤には相手に退場者を出すところまで難敵を追い詰めたが、最終的にスコアレスドロー。悔しい結果に終わっている。「今日は僕らの方が上だった。ワールドカップのグループリーグで当たればいいくらいの感じですよね」と久保建英（レアル・ソシエダ）は自信を見せたが、勝ってい