8月、十日町市の国道で無免許で軽乗用車を運転し、女性(50代)が運転する軽乗用車に衝突してケガをさせたにも関わらず逃げた疑いなどで長岡市に住む男(29)が逮捕されました。また、男の無免許運転について虚偽の申し立てをした疑いで、交際相手の女(29)も逮捕されています。 無免許過失運転致傷と救護義務違反、事故不申告の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住むサービス業の男(29)です。警察によりますと、男(29)は8月、無