石破首相の退陣に伴う自民党の臨時総裁選挙は、9月22日に告示、10月4日投開票の日程で最終調整しています。退陣表明から一夜明け、石破首相は自民党の役員会で、7日の退陣表明について報告し、「おわびと感謝を申し上げる」とした上で、「臨時総裁選の手続きを進めてほしい」と要請しました。一方、麻生最高顧問は会合で「まさか、きのう石破首相が辞任する話になるとは思っていなかった。どうせ言うならもっと早く言ってくれれば