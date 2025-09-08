９日に先発を予定し、意気込みを語る横浜ＤｅＮＡ・ケイ＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡのケイが９日の阪神戦（甲子園）に先発する。リーグ優勝を決めた相手に対し、今季６試合で防御率０・６８と抑え込んでいる３０歳は「プレーオフに向けて、一戦一戦が大事な試合になる。とにかく自分のベストを尽くす」と決意を込めた。勝てば外国人左腕で球団最多となる８勝目。チームメートのバウアーが持つ外国人投