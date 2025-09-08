今年6月から地震が相次ぐ鹿児島県十島村・悪石島からです。 珍しい祭り・奇祭ともよばれる悪石島の伝統行事「ボゼ祭り」。一時、開催が危ぶまれたましたが、きのう7日無事に行われました。現地で取材した小野アナウンサーと中継です。 (記者)「はい、きのうボゼ祭りが開かれた十島村の悪石島です。陽が少しずつ傾いてきました」 地震が落ち着きつつある中、無病息災などを願って7日、行われた伝統行事「ボゼ祭り」。ツア&