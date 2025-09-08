ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」開幕戦（８日、後楽園ホール）のＢブロック公式戦で、拳王（４０）が、リッキー・ナイトJr.（２５）に敗北し、まさかの黒星発進となった。スピーディーな攻防から抜け出した拳王は、アンクルホールドで捕獲したリッキーの腹部にキックをお見舞いし、優位を築く。２度の蹴暴（サッカーボールキック）を決め、勝機を見いだしてコーナーの最上段からＰ．Ｆ．Ｓ（プロフェッショ