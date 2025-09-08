秋田朝日放送 秋田市の中心市街地の夜空を彩る「千秋花火」が２０日に開かれます。秋田市の神社で８日、安全祈願祭が行われました。 打ち上げ会場の近くにある秋田市の彌高神社では実行委員など関係者８人が集まり玉ぐしを捧げるなどして花火の安全な打ち上げを祈りました。 秋田市のまちなかに元気を取り戻そうと始まった千秋花火は今年で１１回目を迎えます。千秋公園のお堀の遊歩道に仕掛けを施したり広小路に４人掛け