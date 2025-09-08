秋田朝日放送 まだ９月ですがインフルエンザが流行し始めています。秋田・大館市の小学校でインフルエンザの集団感染による今シーズン初めての学年閉鎖です。 学年閉鎖の措置が取られるのは、大館市の城西小学校です。３年生３５人のうち１１人が発熱などの症状によりインフルエンザ陽性と診断され、あす９日から３日間学年閉鎖することになりました。 流行時期に合わせ８月末ごろからの１年間をインフルエンザシ